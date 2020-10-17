«السيسي»: هدفنا استعادة استقرار ليبيا والوصول للاستحقاق الانتخابي

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، «إن الهدف الأساسي هو استعادة الاستقرار والأمن في ليبيا من خلال المسار السياسي ونتائج مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي».

وشدد الرئيس المصري، خلال استقباله وزيرة الخارجية الإسبانية، على أن محاولات النَيل من كيانات الدول ومؤسساتها الوطنية في المنطقة تتيح المجال والمساحة أمام خطر الإرهاب للانتشار.

وأشادت وزيرة الخارجية الإسبانية اليوم أرانتشا جونثاليث لايا بالجهود المصرية الساعية لتثبيت الموقف الحالي على أرض الواقع وفق الخطوط المعلنة في ليبيا، والتي ساهمت بشكل إيجابي في إحكام الوضع في ليبي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لوزيرة الخارجية الإسبانية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير الإسباني بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن اللقاء تضمن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها موضوعات الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأضاف، أن اللقاء تطرق إلى تطورات القضية الفلسطينية وقضية سد النهضة، حيث تم التوافق في هذا الصدد على أهمية استمرار التشاور المنتظم والمكثف بين البلدين لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، وبما يحقق آمال شعوبها في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.