السيسي لـ أرانشا: مصر هدفها الأساسي استعادة الاستقرار والأمن في ليبيا

بحث الرئيس المصري ، عبد الفتاح السيسي، السبت، مع وزيرة خارجية إسبانيا، ، أرانشا جونزاليس لايا، في القاهرة المبادرة والجهود المصرية لحل الأزمة الليبية.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي ، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن السيسي أكد لـ أرانشا أن مصر هدفها الأساسي استعادة الاستقرار والأمن في ليبيا من خلال المسار السياسي ونتائج مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي.

وأضاف البيان أن أرانشا أشادت بالجهود المصرية الساعية لتثبيت الموقف الحالي على أرض الواقع وفق الخطوط المعلنة والتي ساهمت بشكل إيجابي في إحكام الوضع في ليبيا.

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