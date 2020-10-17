انطلاق امتحانات إتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط

انطلقت اليوم السبت امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن وزير التعليم محمد عماري زايد تفقدية معهد النهضة المتوسط للمهن الشاملة‏ لمتابعة سير الامتحانات في أول أيام انطلاقها.

وتهدف زيارة وزير التعليم التي رافقه فيها رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني عادل الزنداح للوقوف على عملية سير الامتحانات بشكل مباشر داخل المعاهد، والتحقق من مدى التزامها بتطبيق كافة الضوابط والتعليمات الصادرة بالخصوص.

و استمع الوزير خلال جولته التفقدية إلى بعض الملاحظات من قبل القائمين على الامتحانات بالمعهد، مشيدا بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني وإدارة المعهد لمواجهة جائحة كورونا، مؤكداً حرص الوزارة على تذليل كل الصعوبات التي قد تعترض سير العملية التعليمية.