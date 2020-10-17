المسماري: تحشيدات لقوات الوفاق على خط سرت الجفرة والجيش مستعد للرد على أي استفزاز رغم تمسكه بالهدنة

قال الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، اليوم السبت، إنه تم رصد تحشيدات بالقرب من خط سرت الجفرة فضلا عن عمليات استطلاع متقدمة للميليشيات.

وحذر المسماري في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” قوات الوفاق من مغبة أي عدوان يستهدف مواقع الجيش بالقرب من خط الفصل المحدد، مشددا على أن الجيش ملتزم بوقف إطلاق النار من إجل إنجاح العملية السياسية وتفويت الفرصة على القوى المستفيدة من الفوضى، إلا أنه على أهبة الاستعداد وأتم الجهوزية للرد على أي استفزاز أو مغامرة تستهدف قواته ومواقعه.

ودعا المسماري قوات الوفاق إلى وضع حد لتسيب الميليشيات في صفوفها ووقف استفزازاتها والكف عن بث الإشاعات ونشر الأكاذيب حول الجيش.

وفيما يتعلق بمدينة هون أوضح المسماري أن اللواء 128 التابع للجيش متمركز في المدينة ويسير دوريات لحماية المرافق في إطار ضمان أمن الممتلكات العام والخاصة وسلامة المواطنين، نافيا وجود أي مرتزقة أجانب في صفوف الجيش أو استيلائها على بعض المباني العامة والخاصة بالمدينة.

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