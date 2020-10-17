«العليا لمكافحة كورونا» بالحكومة الموقتة تقرر فتح المجال الجوي الليبي للطيران الداخلي والخارجي

قررت اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا بالحكومة الموقتة، برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري، فتح المجال الجوي الليبي للطيران الداخلي والخارجي حسب الإجراءات الاحترازية المتفق عليها مع اللجنة الطبية الاستشارية وحسب إمكانيات كل شركة طيران للبدء في العمل.

جاء ذلك في اجتماع اليوم السبت، وبمقر رئاسة الأركان العامة بالرجمة، ضم اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا برئاسة الناظوري وعضوية وزير الداخلية المستشار ابراهيم بوشناف، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، واللجنة الاستشارية الطبية، ومدير عام مطار بنينا، ومدير المنطقة الشرقية للمناولة، ومدير مصلحة المطارات، والشركة الليبية الافريقية القابضة، ومدير مصلحة الطيران المدني، وشركة ليبيا للطيران، وشركة البراق للطيران، ووكيل أجنحة الشام ليبيا.

وبحسب بيان لرئاسة الأركان اليوم، قرر الاجتماع أيضا التأكيد على الشركات الناقلة ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية سواء من المطارات المحلية أو المطارات الاجنبية، والتنسيق مع جميع الدول في تحديد المختبرات التحليلية المعتمدة لديهم بخصوص كوفيد 19.

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