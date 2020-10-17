ليبيا الان

سواني بن آدم تحتفل بإعادة فتح مستشفاها

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

احتفلت بلدية سواني بن آدم، بإعادة افتتاح المستشفى القروي، بعد الانتهاء من عملية صيانته وتجهيزه.

وحضر الاحتفالية عميد وأعضاء المجلس البلدي ومدير المستشفى ورؤساء الأقسام بالمستشفى ومديرو الفروع ومديرو القطاعات ومختارو المحلات وعدد من أعيان وحكماء المنطقة والمدعوين.

من جهته، أوضح مدير المستشفى العام، أن إعادة افتتاحه يأتي في وقتٍ تزداد فيه الحاجة للمرافق الصحية في المنطقة.

وتجولت كاميرا “218” داخل أقسام المستشفى التي تتضمن عيادة القلب والعظام والصحة العامة والنساء والولادة والأطفال، إضافة إلى غرفة الإسعاف والطوارئ وعيادة الصحة العامة ومعمل التحاليل، عِلمًا أن المستشفى يعمل على تجهيز غرفة للعناية الفائقة والعمليات خلال الأيام القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك