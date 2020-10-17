سواني بن آدم تحتفل بإعادة فتح مستشفاها

احتفلت بلدية سواني بن آدم، بإعادة افتتاح المستشفى القروي، بعد الانتهاء من عملية صيانته وتجهيزه.

وحضر الاحتفالية عميد وأعضاء المجلس البلدي ومدير المستشفى ورؤساء الأقسام بالمستشفى ومديرو الفروع ومديرو القطاعات ومختارو المحلات وعدد من أعيان وحكماء المنطقة والمدعوين.

من جهته، أوضح مدير المستشفى العام، أن إعادة افتتاحه يأتي في وقتٍ تزداد فيه الحاجة للمرافق الصحية في المنطقة.

وتجولت كاميرا “218” داخل أقسام المستشفى التي تتضمن عيادة القلب والعظام والصحة العامة والنساء والولادة والأطفال، إضافة إلى غرفة الإسعاف والطوارئ وعيادة الصحة العامة ومعمل التحاليل، عِلمًا أن المستشفى يعمل على تجهيز غرفة للعناية الفائقة والعمليات خلال الأيام القادمة.

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