عُرس شعبي في فسانو.. الفروسية تنادي بالمصالحة

أقام أهالي منطقة فسانو غرب مزدة مهرجانا شعبيا للفروسية هو الأول لهذا العام، وسط حضور كثيف من أهالي المنطقة ومدن مزدة والشقيقة ونسمة وأبوالغرب ووامس، وبمشاركة من فرسانها إضافة إلى “عقود الخيل” من أم الجرسان والعوينية والقلعة.

وتتضمن الفعاليات التي تستمر يومين “الميز الشعبي” للفرسان، فقرات من الشعر الشعبي والمهاجاة والقصائد الحماسية التي تذكر بتاريخ الأجداد.

وشهد المهرجان مشاركة واسعة من الفرسان الصغار أيضا والذين يمثلون شباب ليبيا المنشود، وبالعزيمة والإصرار تمكن القائمون من إنجاز الحدث سعيا منهم لإشاعة المصالحة الوطنية وتعزيز لم شمل الليبيين.

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