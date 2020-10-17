أكثر من 40 اتفاقا في المنتدى الاقتصادي الليبي التركي

اختتم المنتدى الاقتصادي الليبي التركي الذي أقيم في إسطنبول بمشاركة 300 منشأة اقتصادية من كلا الطرفين في الوقت الذي تم فيه إنجاز أكثر من 40 اتفاقا تجاريا بين البلدين.

وأطلق المنتدى عدة توصيات حثت أنقرة وطرابلس على السير قدما في آفاق التعاون الاقتصادي الممكنة وذلك ضمن إطار مذكرة التفاهم الموقعة في أواخر شهر أغسطس الماضي بين الطرفين، إلى جانب حث الجانبين على بذل الجهود من أجل الدخول بشراكات إستراتيجية حقيقية بينهما، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين تركيا وليبيا للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار.

ويرى خبراء ليبيون أن هذا المنتدى يأتي في إطار محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم اقتصاد بلاده المنهار.

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