الآغا يوضح المغالطات حول قفل الكبير لمنظومة المقاصة 

قال رئيس لجنة السيولة بالمصرف المركزي البيضاء، رمزي الآغا، إن المعلومات التي ترد في وسائل التواصل الاجتماعي حول إغلاق الصديق الكبير لمنظومة المقاصة، هي معلومات مغلوطة، حيث إن الكبير لم يغلق منظومة المقاصة، بل فصل المنظومة المصرفية الخاصة بمصرف ليبيا المركزي عن فرع مصرف ليبيا بنغازي،

مشيرا إلى أن تلك الخطوة أدت إلى شلل كامل في النظام المالي، وتوقف التدفقات المالية للقطاعات والمؤسسات والوزارات والأفراد في نطاق برقة، مؤكدا أن الحل في هذا الخصوص هو توحيد المنظومة المصرفية لمصرف ليبيا المركزي.

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