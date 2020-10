أخبار ليبيا24 وثقت المنظمة الليبية للتراث الناشط خلال أعمالها في التصوير والتوثيق اليومين الماضيين تعديًا جديدًا على معلم أثري مهم في مدينة شحات “قورينا”. التعدي ظهر في إحدى الصور التي وثقتها المنظمة الليبية للتراث توضح جانب من عمليات البناء داخل سور المدينة الأثرية في قورينا. وأكدت المنظمة أن التعدي الذي تم توثيقه بالقرب من معبد زيوس […]

