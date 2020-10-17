المستشار صالح يلتقي لجنة المسار الدستوري ويطلع على نتائج اجتماعات القاهرة

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم في مكتبه بمدينة القبة، أعضاء لجنة مجلس النواب المشاركة في محادثات المسار الدستوري، التي أجريت خلال الأيام القليلة الماضية بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث اطلع المستشار صالح على ما توصلت إليه اللجنة خلال المباحثات.

وحسب المتحدث الرسمي باسم المجلس فقد تم خلال اللقاء التأكيد على استمرار العمل في المسار الدستوري ودعمه، وفتح حوار مجتمعي لكافة الشرائح؛ للوصول إلى أكبر قدر من التوافق بين أبناء الشعب الليبي حول الخروج بدستور يحظى بثقة الليبيين ويحفظ حقوق الجميع، ويسهم في بناء الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

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