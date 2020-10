أخبار ليبيا24 طالب تجمع شباب مدينة سرت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية واللجنة المنظمة لمؤتمر سرت بتمثيل عدد من أبناء المدينة في “حكومة الوحدة الوطنية” المزمع عقدها بعد نجاح المباحثات بين الأطراف الليبية. وأكد تجمع شباب سرت في بيان له الخميس أنهم لن يقبلوا بأقل من وزير ووكيل وهيئة، وانهم لن يقبلوا إلا بأحد المناصب السيادية […]

