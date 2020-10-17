لجنة جائحة كورونا بالقيادة العامة تقرر فتح المجال الجوي للطيران

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قررت اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا التابعة للقيادة العامة، فتح المجال الجوي الليبي للطيران الداخلي والخارجي حسب الإجراءات الاحترازية المتفق عليها مع اللجنة الطبية الاستشارية وحسب إمكانيات كل شركة طيران للبدء في العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر رئاسة الأركان العامة بالرجمة اليوم السبت، ضم اللجنة العليا برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري وعضوية وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف ووزير الداخلية سعد عقوب، واللجنة الاستشارية الطبية، ومدير عام مطار بنينا، ومدير المنطقة الشرقية للمناولة، ومدير مصلحة المطارات، ومدير مصلحة الطيران المدني، وشركات ليبيا للطيران والليبية الإفريقية القابضة والبراق للطيران، ووكيل أجنحة الشام ليبيا.

وأكدت اللجنة، على الشركات الناقلة ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية سواء من المطارات المحلية أو المطارات الاجنبية، والتنسيق مع جميع الدول في تحديد المختبرات التحليلية المعتمدة لديهم بخصوص كوفيد 19، بحسب ما نشر المركز الإعلامي رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية.

وأفضى الاجتماع إلى تقديم مجموعة من التوصيات أهمها: العمل على عقد اجتماع طاري مع كل الأجهزة الأمنية والعسكرية العاملة بالمنافذ الجوية للتأكيد على التزامها بالقوانين واللوائح التي تنظم اختصاص كل جهاز، والتأكيد على معاقبة المخالفين للقوانين واللوائح المعمول بها بالمنافذ الجوية.

وشدد الاجتماع، على تفعيل وظيفة مكتب التسفير العسكري وتفعيل اختصاصه فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة حيال تسفير أفراد القوات المسلحة، والابتعاد عن البيروقراطية المريضة في العمل الإداري داخل المنافذ الجوية، والنظر في مرتبات موظفي الشركات العاملة بالمنافذ الجوية المتأخرة منذ فترة طويلة، وضرورة التعاقد مع شركة الودان العالمية لمنح كروت الصعود الكترونياً.

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