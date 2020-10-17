العليا لمكافحة كورونا تقرر استئناف حركة الملاحة الجوية المحلية والدولية

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، السبت، أن اللجنة العليا لمكافحة وباء فيروس كورونا أصدرت قرارا باستئناف حركة الملاحة الجوية المحلية والدولية خلال اجتماعها اليوم السبت بمسؤولي المطارات وشركات الطيران.

وقالت داخلية المؤقتة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” إن اللجنة شددت على أن عملية الاستئناف ستكون وفقا للاشتراطات التي أقرتها اللجنة الطبية الاستشارية مع إجراءات إضافية من شأنها تنظيم العمل بالمطارات الواقعة في نطاق اختصاص الحكومة المؤقتة.

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