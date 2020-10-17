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شحنة طبية لسد العجز في غدامس

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في اطار الجهود المشتركة المبذولة بين المؤسسات الحكومية لمجابهة وباء جائحة فيروس كورونا، وضمن التعاون المشترك بين المجلس البلدي غدامس ومستشفى غدامس العام، وصلت الى مدينة غدامس شحنة مقدمة من اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا.

وتحوي الشحنة مجموعة من الادوية والمعدات والمستلزمات الطبية المستخدمة للوقاية ومكافحة الجائحة و الحد من انتشارها.

وتأتي هذه الشحنة في ظل الظروف الصعبة والحرجة التي تمر بها البلدية للسيطرة على تزايد الحالات المصابة بالفيروس إذ تشهد المدينة بهذه الايام حالة الذروة في تسجيل الحالات الموجبة.

وستسهم هذه الشحنة بشكل مباشر في تغطية العجز الحاصل في المواد والمعدات اللازمة لمجابهة الجائحة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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