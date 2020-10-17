العريبي: اختيار سرت لاجتماعات البرلمان والرئاسي والحكومة الجديدة يلقى ترحيبًا من جميع الأطراف

ليبيا – رحّب رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب عيسى العريبي بالاجتماعات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة في عدد من العواصم، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية الحالية.

العريبي اعتبر في تصريح لقناة “العربية الحدث” أنّ تلك الاجتماعات تعمل على استقرار ليبيا وخلق سلطة جديدة تقود البلاد إلى بر الأمان وتبعد شبح الحرب.

وأشار إلى أنه ستكون هناك فترة استقرار وتستمر لمدة ثمانية عشر شهرًا وتنتهي بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما قال: إن اختيار سرت لاجتماعات البرلمان والرئاسي والحكومة الجديدة يلقى ترحيبًا كبيرًا من جميع الأطراف الليبية.