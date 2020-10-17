محال بدر تفتح أبوابها بعد أسابيع من الحظر

فتحت المحال التجارية أبوابها في بدر أمام المواطنين بشكل تدريجي لتعود الحركة اليومية لطبيعتها وذلك بعد حظر دام لأسابيع متواصلة الأمر الذي زاد من معاناة الأهالي في الحصول على المواد الغذائية والسلع التموينية والمتطلبات اليومية.

وشملت المحال التي فتحت أبوابها المواد الغذائية واللحوم ومحال بيع الملابس والهواتف والمقاهي ومواد التنظيف والقرطاسية والعطرية ومواد الزينة.

وتشهد المنطقة انعدام وقود البنزين الذي أصبح يباع على الطرقات العامة وذلك لعدم توفره بالمحطات نتيجة الحظر.

ويأمل المواطنون أن يتم الأخذ بالتدابير الوقائية من التباعد الاجتماعي والتعايش مع الوباء بشكل روتيني بدلا من اللجوء إلى الحظر.

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