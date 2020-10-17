زيدان : إجراء الانتخابات في الوقت الراهن غير جيد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

زعم رئيس وزراء الحكومة المؤقتة الأسبق، علي زيدان أن إجراء الانتخابات في الوقت الراهن سيكون أمر غير جيد، مُشيرًا إلى أنه في ظل الظروف الراهنة هناك تهديد على وحدة البلاد.

زيدان ذكر – في مداخلة له عبر قناة “فبراير” الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين – أن السياسة هي التعامل بواقعية مع الأحداث، مُتابعًا “بعد الأحداث التي أطاحت بالقذافي دخلت البلاد في وضعية لا يستطيع أحد التحكم بها، والمطلوب الآن الخروج من هذه الوضعية إلى وضعية أفضل أو وضعية استقرار”.

وتابع أن الخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها ليبيا، لابد أن يكون بالتدريج والتحايل والسياسة، لافتًا إلى أن الأمور الآن متوترة ووحدة البلاد مهددة، مُستدركًا “البلاد الآن مقسمة والمزاج الليبي العام متشرذم فلا نستطيع الآن أن نقوم بانتخابات، وهذه وجهة نظري، ومن يريد أن يقيم انتخابات ليصل إلى الديمقراطية فلن يقول أحد له لا”.

وأردف أنه يتمنى أن تصل الحوارات الجارية الآن، إلى نتائج إيجابية تُخرج البلاد ولو جزئيا مما فيه، موضحًا أن مشروع الدستور قائم وهو مثار جدل كثير من الليبيين، وأنه يتمنى أن تتم الانتخابات وأن تصبح الأجسام كلها لها مشروعية، إلا أنه رغم ذلك، يعتبر نتائج إجراء أي انتخابات في الوقت الراهن “سيئة”.

واستضافت العاصمة المصرية القاهرة فعاليات اجتماع المسار الدستوري بشأن ليبيا، خلال الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر أكتوبر الجاري برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة وفدي مجلسي “النواب والدولة” بهدف التباحث حول آليات حل الأزمة الليبية وأطر الدستور الليبي الجديد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24