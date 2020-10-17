عقيلة صالح يطلع على نتائج اجتماعات “لجنة المسار الدستوري”

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أعضاء لجنة مجلس النواب المشاركة في محادثات المسار الدستوري، التي أجريت خلال الأيام الماضية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن المستشار عقيلة صالح اطلع خلال اللقاء، اليوم السبت، على ما توصلت إليه اللجنة خلال المباحثات.

وأضاف بليحق في بيان له اطلعت “الساعة 24” على نسخة منه، أن اللقاء شهد التأكيد على استمرار العمل في المسار الدستوري ودعمه، وفتح حوار مجتمعي لكافة الشرائح؛ للوصول إلى أكبر قدر من التوافق بين أبناء الشعب الليبي حول الخروج بدستور يحظى بثقة الليبيين، ويحفظ حقوق الجميع، ويسهم في بناء الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

واجتمع وفدان من مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة في العاصمة المصرية القاهرة من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري، لمناقشة الترتيبات الدستورية للمرحلة المقبلة.

واتفق الطرفان على ضرورة إنهاء الفترة الانتقالية، والشروع في المرحلة الدائمة، ومواصلة الحوار بين المجلسين بغية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الترتيبات التي من شأنها أن تضمن السير بالبلاد إلى الأمام.

بدوره، صرح عضو لجنة مجلس النواب للمسار الدستوري زياد دغيم، لـ”الساعة 24″، بأن الجولة الأولى جيدة، قائلا: “حسمنا خيارات أساسية وطرحنا أفكارا لحلول متكاملة ومتوازنة وعلى المحكمة العليا بجميع دوائرها أن تحترم القانون رقم 6 لسنة 2014م بنقلها إلى مدينة البيضاء، استعدادا لتفعيل الدائرة الدستورية للفصل في جميع الطعون والأحكام المتعلقة بالمسألة الدستورية”.