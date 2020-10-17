الخارجية الألمانية: لا يمكن حلّ النزاع في ليبيا بدون مشاركة روسيا

ليبيا – أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس السبت، أنه بمشاركة روسيا فقط يمكن حلّ النزاعات في ليبيا وسوريا وأوكرانيا، بالإضافة إلى الوضع في بيلاروس وناغورني قره باغ وفنزويلا، مشيرًا إلى أنّ إنهاء الحوار مع موسكو مستحيل.

الوزير الألماني قال في مقابلة مع مجموعة التحرير الإعلامية الألمانية وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “نحن نجلس على طاولة واحدة مع روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي صيغة برلين بشأن ليبيا، وكذلك في قضية أوكرانيا. كل هذه الصيغ مخصّصة لإيجاد حلول لإنهاء الحروب”.

وأضاف: “لا يمكن أن يكون هناك نهاية للحوار مع موسكو. يعتمد عدد كبير جدًا من الأشخاص حول العالم على المجتمع الدولي، في حوار مع روسيا، لضمان إنهاء هذه الصراعات”.