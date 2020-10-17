الخليج العربي للنفط: تشغيل خزان التثبيت بحقل السرير بقدرة استيعابية 40.000 برميل

قالت شركة الخليج العربي للنفط، السبت، إن مدير العمليات بالشركة، سالم بورقيعة، أعلن أنه تم تشغيل خزان التثبيت ST 901A بقدرة استيعابية 40,000 برميل أمس الخميس بعد أنتهاء أعمال الصيانة للمشروع تحت أشراف ومتابعة إدارة الشؤون الفنية بالشركة.

وأضافت الشركة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن بورقيعة أوضح أن عمليات التشغيل كانت بمشاركة كلاً من منسقة العمليات ومنسقة الصيانة ومنسقة الشؤون الفنية ووحدة الإطفاء والسلامة بالحقــــــــل وبمساندة منسقة الصيانة بحقل السرير متمثلة بقسم صيانة الأنابيب، مؤكدا أن عملية تشغيل الخزان ستعمل على إعطاء فرصة تخزينية أكبر بالحقل.

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