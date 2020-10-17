صحة الحكومة الليبية تشرع في أعمال صيانة وتوسعة لمستشفى الأطفال بنغازي

كشف مدير المكتب الإعلام بمستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي هدى كويري، عن عزم الوزارة البدء في أعمال صيانة وتوسعة مستشفى الأطفال بنغازي.

وقال مدير المكتب الإعلام كويري هدى كويري، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن مدير المستشفى خليل بوشنيف الكزة، استقبل يوم الخميس؛ أعضاء اللجنة المكلفة من قبل وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، لتفقد احتياجات الصيانة والتوسعة، بهدف زيادة السعة الاستيعابية، وتوفير خدمات طبية أفضل.

وأضاف كويري أن اللجنة المكلفة ضمت وكيل الشئون الفنية والخدمات بالوزارة مهندس نوري الورفلي، ومدير إدارة المشروعات مهندس سالم الجبالي، ومدير إدارة المستشفيات المكلف رياض الخزعلي، مشيرا إلى أنه في وقت سابق، تم رصد 14 مليون دينار ليبي للمستشفى، من قبل وزارة الصحة في الحكومة الليبية قيمة إنشاء مبنى جديد متكامل.

وأوضح كويري أن مشروع المبنى الجديد، سيُخفف الكثير من الضغط على المبنى القديم، الذي يستقبل حالات من داخل مدينة بنغازي وخارجها، مشيرًا إلى أنه تم توقيع عقد الإنشاء؛ المقرر أن يُنجز في مدة عام مع إحدى شركات البناء المحلية، متابعا، أن هذا المبنى الجديد، سيتم إنشاؤه بعد إزالة المباني القديمة، مع الاحتفاظ بالمبنى الرئيسي.