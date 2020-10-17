بالفيديو..الناظوري يرحّب بقرار إعادة فتح المجال الجوي الليبي

رحّب رئيس الأركان العامة بالجيش الوطني رئيس اللجنة العليا لوباء كورونا، الفريق عبدالرازق الناظوري ،مساء السبت ،بقرار اللجنة بإعادة فتح المجال الجوي الليبي للطيران الداخلي والخارجي ،حسب الإجراءات الاحترازية المتفق عليها مع اللجنة الطبية الاستشارية، وحسب إمكانات كل شركة طيران للبدء في العمل.

و أكد الناظوري في كلمة عقب اجتماع مع عدد من الشركات الناقلة ،إلى ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية سواء من المطارات المحلية أو المطارات الأجنبية، والتنسيق مع جميع الدول في تحديد المختبرات التحليلية المعتمدة.



كما انتهت المناقشات خلال الاجتماع إلى العمل على عقد اجتماع طارئ مع كل الاجهزة الأمنية والعسكرية العاملة بالمنافذ الجوية، للتأكيد على التزامها بالقوانين واللوائح التي تنظم اختصاص كل جهاز، والتأكيد على معاقبة المخالفين للقوانين واللوائح المعمول بها بالمنافذ الجوية.