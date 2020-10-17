شركة الكهرباء: “خارجون عن القانون” تسببوا في انقطاع الكهرباء عن منطقة بئر الأسطى ميلاد في تاجوراء

حدث انقطاع بالتيار الكهربائي اليوم السبت في عدد من المنازل والمزارع بمنطقة بئر الأسطى ميلاد في تاجوراء، فيما أرجعت الشركة العامة للكهرباء السبب إلى أعمال تخريبية.

وقالت الشركة في إيجاز لها اطلعت عليه “الساعة 24″، إن مجموعة خارجة عن القانون قامت بإزاحة خط باتجاه جامع الأنصار من فرعية الدرناوي بمنطقة بئر الأسطى ميلاد، مما أدى إلى فقد التغذية عن 12 محولا.

وفي سياق آخر، كشفت الشركة عن سرقة أسلاك ضغط عالٍ لمسافة ١١٠٠ متر على خط الفاندي فرعية الأسلاك بدائرة توزيع الكريمية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل.