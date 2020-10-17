تشغيل خزان التثبيت بحقل السرير بقدرة استيعابية 40.000 برميل

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط ،السبت ،عن تشغيل خزان التثبيت ST 901A بقدرة استيعابية 40,000 برميل أمس الخميس بعد أنتهاء أعمال الصيانة للمشروع تحت أشراف ومتابعة إدارة الشؤون الفنية بالشركة.

وأضافت الشركة ،أن بورقيعة أوضح أن عمليات التشغيل كانت بمشاركة كلاً من منسقة العمليات ومنسقة الصيانة ومنسقة الشؤون الفنية ووحدة الإطفاء والسلامة بالحقــــــــل وبمساندة منسقة الصيانة بحقل السرير متمثلة بقسم صيانة الأنابيب، مؤكدا أن عملية تشغيل الخزان ستعمل على إعطاء فرصة تخزينية أكبر بالحقل.