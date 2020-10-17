«الإدارة العامة للبحث الجنائي» تجري الجمع الشهري لمنتسبيها في أجدابيا

أجرت الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع أجدابيا الواحات، اليوم السبت، الجمع الشهري لأعضائها بمقر الفرع بمدينة أجدابيا
وقال رئيس الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع أجدابيا الواحات النقيب معتز السعيطي، إن الجمع الشهري لأعضاء الفرع جرى من خلاله التفتيش على القيافة العسكرية الكاملة، كما شمل التفتيش على الآليات العسكرية والأسلحة للتأكد من سلامتها.
وأضاف السعيطي، أن الجمع الشهري شمل إعطاء محاضرة لأعضاء الفرع والذي جرت من خلالها التشديد على الضبط والربط والتقيد بالتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية والإدارة العامة للبحث الجنائي.
وأكد أن فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي أجدابيا الواحات على أتم الإستعداد لأي تعليمات تصدر إلينا فيما يخص ضبط الأمن والأمان والاستقرار في مدينة أجدابيا والمناطق التابعة للإدارة العامة للبحث الجنائي فرع أجدابيا الواحات.
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