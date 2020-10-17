الخمس…نشوب حريق في كلية الهندسة بجامعة المرقب

اندلع حريق هائل في كلية الهندسة بجامعة المرقب في مدينة الخمس، اليوم السبت، ناجم عن ألعاب نارية بحسب التقديرات المبدئية.

وأكد شهود عيان أن الحريق تسبب باشتعال واجهة المبنى والأشجار داخل سور الكلية، مشيرين إلى أن مصدر الألعاب النارية كان حفل زفاف قريب من الجامعة، وتمكن الدفاع المدني من إخماد الحريق الذي لم يوقع أي إصابات بشرية.

يشار إلى أن كلية الهندسة في جامعة المرقب في مدينة الخمس افتتحت في العام الدراسي 1990 /1991 وتعد من أوائل الكليات التي تم افتتاحها في الجامعة.

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