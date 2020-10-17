اتحاد القبائل الليبية: “سرت 2” لم يراع مشاعر السواد الأعظم من الليبيين المنتمين للنظام الجماهيري

أكد اتحاد القبائل الليبية اليوم السبت، أن مقاطعته لمؤتمر المصالحة الوطنية المعروف بـــ”سرت2″ يأتي لعدة أسباب، أهمها أنه لم يراع مشاعر السواد الأعظم من الليبيين المنتمين للنظام الجماهيري.

وأوضح الاتحاد في بيان له أن اللجنة التحضيرية للمُلتقى رفضت طلب الاتحاد بأن يكون الملتقي بدون شعارات ترمز لأي طرف، مبينا أن أسباب المقاطعة ترجع إلى عدم دعوة الأطراف الفاعلة والقادرة علي تغيير المشهد من القبال الليبية وخاصة قبائل المنطقة الوسطي، إضافة إلى الغموض الذي أحاط باللجنة التحضيرية وعدم إيضاح الأمور إمام الشعب الليبي، فضلاً عن دعوة شخصيات شاركت في جلب الاستعمار إلي ليبيا .

وبين الاتحاد، أن التقييد ببرنامج داخل الملتقي يشمل شعارات ساهمت في تفرقة البيين بما فيه نشيد وعلم نكبة فبراير، بالإضافة إلى فرش قاعة الملتقي باللون الأخضر وعدم مراعاة مشاعر السواد الأعظم من اللييين الذين ينتمون ويؤيدون النظام الجماهيري، من أسباب مقاطعته للملتقي.

وأضاف البيان أن اللجنة التحضيرية التي تُعد لهذا الملتقي لم ترد على طلبه بأن يكون عضوًا في اللجنة التحضرية، إلا في آخر لحظات.

وأشار، إلى أن الرد جاء متأخرًا عمدًا، حتي لا يكون الاتحاد على علم مُسبق بأي ترتيبات ولا بقائمة الحضور ولا بجدول الأعمال الذي سيتم مناقشته ولا مشروع البيان الختامي للمُلتقي.

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