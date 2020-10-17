ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

17 October, 2020

حذّرت نحو 42 منظمة ومؤسسة مجتمعية ليبية ،من خطورة تزايد نسب الفقر في ليبيا بشكل متسارع وكبير بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر.

وطالبت المنظمات في بيان مشترك السبت على ضرورة الإسراع في إيجاد حل للصراع وإنهاء الانقسام السياسي، من أجل ضمان استقرار اقتصاد وطني والشروع في برنامج شامل لإعادة بناء البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات.

وأكد البيان المشترك للمنظمات على ضرورة وضع خطط قابلة للتنفيذ للمتضررين من جائحة كورونا والعمل للحيلولة دون تزايد أعداد الليبيين ضمن حالات الفقر المدقع .

ودعت المنظمات في بيانها الى تكثيف الجهود من اجل القضاء على الفقر المدقع والتمييز .