استكمال التجهيزات بمستشفى الشهيد إمحمد المقريف أجدابيا

باشرت شركة جسر البحر المتوسط القابضة المكلفة من قبل القيادة العامة، أعمالها في تركيب المستلزمات الصحية الخاصة بدورات المياه ومكاتب الأطقم الطبية والطبية المساعدة والعاملين في قسم الإسعاف السريع، ضمن عملية تطوير وصيانة مستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا.

وقال أحد العاملين بالشركة، إن عملية تركيب المستلزمات الصحية جرى من خلالها تخصيص عدد من السخانات الكهربائية الحديثة في دورات المياه ومكاتب الأطقم الطبية والطبية المساعدة، التي تتطلب أهمية توفيرها في تلك الأماكن حتى يؤدي العاملين أعمالهم بالشكل المطلوب دون أي عراقيل تعيق سير عملهم في قسم الإسعاف السريع بالمستشفى الذي تجرى له أعمال الصيانة اللازمة التي يحتاجها.

وأكد أن العاملين بالشركة يواصلون أعمالهم في الفترتين الصباحية والمسائية، حتى يتم تسليم قسم الإسعاف السريع في الوقت المتفق عليه والانتقال إلى الأقسام الطبية الأخرى بالمستشفى التي تحتاج إلى عملية صيانة.

وأشاد مدير عام المستشفى فتحي إمحمد بن مهدي الحرنة بالمجهودات التي يقوم بها العاملين في شركة جسر البحر المتوسط القابضة من أعمال تطوير وصيانة متواصلة في الفترتين الصباحية والمسائية وهذا أن دل إنما يدل على حرص الشركة إنهاء أعمال الصيانة في أسرع وقت ممكن حتى تؤدي الأقسام أعمالها في إستقبال المرضى وتقديم الخدمات الصحية اللازمة التي يحتاجونها وفق الإمكانيات التي سيتم تجهيزها بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة.

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