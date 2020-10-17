ليبيا الان

قرار “العليا لمكافحة كورونا” باستئناف حركة الملاحة الجوية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة الليبية قراراً باستئناف حركة الملاحة الجوية المحلية والدولية، خلال اجتماعها -السبت- مع مسؤولي المطارات وشركات الطيران والمناولة.

وشددت اللجنة العليا على أن عملية الاستئناف ستكون وفقاً للاشتراطات التي أقرتها اللجنة الطبية الاستشارية، مع إجراءات إضافية من شأنها تنظيم العمل بالمطارات الواقعة في نطاق اختصاص الحكومة الليبية.. ويأتي هذا القرار بعد يومين من وصول أول رحلة جوية من طرابلس إلى بنغازي بعد توقف الرحلات لأكثر من عام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك