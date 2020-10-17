قرار “العليا لمكافحة كورونا” باستئناف حركة الملاحة الجوية

أصدرت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة الليبية قراراً باستئناف حركة الملاحة الجوية المحلية والدولية، خلال اجتماعها -السبت- مع مسؤولي المطارات وشركات الطيران والمناولة.

وشددت اللجنة العليا على أن عملية الاستئناف ستكون وفقاً للاشتراطات التي أقرتها اللجنة الطبية الاستشارية، مع إجراءات إضافية من شأنها تنظيم العمل بالمطارات الواقعة في نطاق اختصاص الحكومة الليبية.. ويأتي هذا القرار بعد يومين من وصول أول رحلة جوية من طرابلس إلى بنغازي بعد توقف الرحلات لأكثر من عام.

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