لجنة المرور على مراكز العزل تبحث احتياجات مستشفى “إمحمد المقريف” أجدابيا

التقى مدير عام مستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا، فتحي امحمد بن مهدي الحرنة، لجنة المرور على مراكز العزل السريرية بالبلديات المكلفة من قبل وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب.

وبحسب إيجاز صحفى للمستشفى، جرى خلال اللقاء مناقشة استعدادات المستشفى والوقوف على أهم الاحتياجات، التي يحتاجها تحسبا لأي موجة جديدة لوباء فيروس كورونا (كوفيد 19) الذي يتزامن مع موسم حالات نزلات البرد والانفلونزا الموسمية في بداية فصل الشتاء.

وقدمت إدارة المستشفى عددا من الاحتياجات الضرورية التي يحتاجها حتى تؤدي الأطقم الطبية والطبية المساعدة والعاملون بالمستشفى أعمالهم بالشكل المطلوب خلال موسم حالات نزلات البرد والانفلونزا الموسمية.