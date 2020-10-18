مطار طبرق الدولي يبدأ في وضع أساسات مشروع صالة الركاب الجديدة

قال مطار طبرق الدولى، إن شركة “جنرال وورك ليبيا” ، إحدى فروع شركة “جنرال وورك الأيطالية” شرعت في تدشين الأساسات الخاصة بمشروع صالة الركاب الجديدة في مطار طبرق الدولي.

وبحسب إيجاز صحفى للمطار، أمس السبت، فإن هذه الأعمال تأتي في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من عدم توفر السيولة بالمصارف وارتفاع الأسعار وتداعيات جائحة كورونا، فيما أثنت إدارة المطار بالمجهودات المبذولة من قبل مجلس إدارة شركة جنرال وورك ليبيا وكل القائمين عليها بتحديهم لكل الصعاب والعقبات من أجل الوفاء بالعهود التي قدموها إلى إدارة المطار بتنفيذ المشروع حسب الجدول الزمني المحدد والذي تم الاتفاق عليه بالعقد المبرم.