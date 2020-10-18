جنزور.. مكتب “الرقابة” يضبط محل بيع لحوم خالف المعايير

التقى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة -السبت- بأعضاء لجنة مجلس النواب المشاركين في محادثات المسار الدستوري، حيث أطلع خلال اللقاء على ما توصلت إليه اللجنة خلال المباحثات التي أُجريت خلال الأيام الماضية في العاصمة المصرية القاهرة.

وشهد اللقاء التأكيد على استمرار العمل في المسار الدستوري ودعمه وفتح حوار مجتمعي لكافة شرائح المجتمع للوصول إلى أكبر قدر من التوافق بين أبناء الشعب الليبي حول الوصول إلى دستور يحظى بثقة الليبيين ويحفظ حقوق الجميع ويُساهم في بناء الدولة ويُسهم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا-حسب ما ورد عن الموقع الرسمي لمجلس النواب.

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