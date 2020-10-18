شرطة مصراتة.. أكثر من مواجهة مع سارقي السيارات

قالت مديرية أمن مصراتة أن عناصر شرطة “الدافنية” تمكنوا من القبض على أشخاص مشبوهين يمتهنون سرقة السيارات بقوة السلاح .. وأوضحت المديرية أنه بعد ورود بلاغ لمركز شرطة الدافنية عن وجود أشخاص مجهولين يستقلون مركبة نوع هواندي فيرنا ذهبية اللون معتمة الزجاج ولاتحمل لوحات معدنية- قاموا باستيقاف مواطن يقود سيارة نوع ميتشي واستولو بقوة السلاح على مركبته، على طريق الساحلي بضاحية “زريق” .

وأضافت المديرية أنه تم فتح المحضر بالمركز واتخاد كافة الاجراءات القانونية بالخصوص .. وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تمكن اعضاء المركز من ضبط المتهمين وتم استرجاع المركبة .. ومن خلال الاستدلال معهم اعترفوا بالواقعة كاملة، لتتخذ الاجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم لجهات الاختصاص .

كما ورد بلاغ آخر لمركز شرطة المحجوب مفادها وجود شخص مجهول الهوية قام بسرقة مركبة نوع كيا اوبتما لاتحمل لوحات معدنية بمنطقة زاوية المحجوب، ليتم فتح محضر بالمركز و اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بالخصوص، كما تم تعميم برقية عن طريق غرفة السيطرة والاتصالات الرئيسية بشأن البحث والتحري وجمع المعلومات عن المركبة المسروقة وضبط من يقودها وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تمكن أعضاء مركز شرطة الخمس من ضبط المركبة وتم تسليمها لقسم البحث الجنائي وتم تسليمها لصاحبها بناء على تعليمات النيابة العامة .

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