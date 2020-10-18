وزير “تعليم الوفاق” يتفقد امتحانات التعليم الفني المتوسط

تفقد وزير التعليم بحكومة الوفاق،”محمد عماري زايد” -السبت- سير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط فى أول يوم لانطلاقها، عبر زيارة لمعهد النهضة المتوسط للمهن الشاملة بمدينة طرابلس، رافقه فيها رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني “عادل الزنداح”.

‏وتأتي هذه الزيارة للوقوف على عملية سير الامتحانات بشكل مباشر داخل المعاهد، والتحقق من مدى التزامها بتطبيق كافة الضوابط والتعليمات الصادرة بالخصوص.

و استمع “عماري” خلال جولته التفقدية لبعض الملاحظات من قبل القائمين على الامتحانات بالمعهد، مشيداً بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني وإدارة المعهد لمواجهة جائحة كورونا، مؤكداً حرص الوزارة على تذليل و مواجهة كل الصعوبات التي قد تعترض سير العملية التعليمية-حسب ما جاء في منشور للوزارة على منصاتها الإلكترونية.

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