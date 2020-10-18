«مكافحة الأمراض» يطلق برنامج الاستتشارات عن بعد لعلاج الحالات الحرجة المصابة بـ«كورونا»

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، إطلاق برنامج الاستشارات الطبية عن بعد لعلاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير عام المركز بدر الدين النجار أن البرنامج يتم من خلاله ربط استشاري العناية الفائقة، الليبيين المتواجدين في كل من الولايات المتحدة، وثلاثة مراكز أخرى داخل ليبيافي كل من: الدهماني ومعيتيقة ومصراتة؛ وذلك لتقديم المساعدة الطبية لعلاج الحالات.

وأضاف أن المركز يسعى إلى تقديم العناية اللازمة للمريض من خلال التواصل مع الأطباء في الخارج، وانه سيكون هناك برنامج التعليم عن بعد أيضا للمساهمة في علاج الحالات، وذلك بالتعاون مع الزملاء الاستشاريين في أمريكا، مع التوسع في التعاون مع دول أخرى مستقبلا.

ويمكن البرنامج الأطباء من طلب مساعدة من زملائهم المتواجدين في مراكز أخرى، كما يترافق معه مبادرة الأطباء عن بعد، والتي تتيح ندوات ومحاضرات لجميع الأطباء المشاركين في العمل على علاج مرضى الوباء، وفق المركز.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا