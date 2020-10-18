محمد عبيد: دور النوادي الرياضية في المصالحة الوطنية «باهت»

انتقد الناشط المدني محمد عبيد، عدم قيام النوادي الرياضية، بإقامة مباريات ودية متبادلة في جميع أنحاء ليبيا، سعيا للمصالحة الوطنية في البلاد.

وقال عبيد، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “النوادي الرياضية التي أعرف أنها «رياضية، اجتماعية، ثقافية»، لماذا لا نرى لها أي بادرة نحو المصالحة الوطنية، بإقامة زيارات ومباريات ودية متبادلة في كل أرجاء الوطن”.

وأضاف “دور النوادي الرياضية باهت ويكاد يكون معدومًا في هذا الاتجاه، مع أنها تمتلك شعبية عريضة من أبناء الوطن، الذي هو اليوم في حاجة مُلحه وعاجله لضمد الجراح ولم الشمل. دعوة للتفكير والتدبير والمبادرة”.