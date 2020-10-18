انقطاع الكهرباء عن أجزاء من منطقتي الكريمية وبئر الأسطى ميلاد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار عن عدد من المنازل والمزارع بمنطقة بئر الأسطى ميلاد بمنطقة تاجوراء وكذلك منطقة الكريمية.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن مجموعة خارجة عن القانون قامت بإزاحة خط باتجاه جامع الأنصار من فرعية الدرناوي بمنطقة بئر الأسطى ميلاد مما أدى إلى فقد التغذية عن 12محول، وانقطاع الكهرباء عن عدد من المنازل والمزارع.

وأكدت الشركة أيضا سرقه أسلاك ضغط عالي مسافه ١١٠٠متر على خط الفاندي فرعيه الاسلاك دائرة توزيع الكريمية مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل ٠