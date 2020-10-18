عزالدين عقيل: هل تخطط أمريكا لتكرار  الحل المليشياوي اللبناني في ليبيا؟

تساءل المحلل السياسي الليبي عزالدين عقيل، حول مصير ليبيا وما تخططه لها الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وتكرار الحل المليشيوي اللبناني أو الرواندي في البلاد.

وقال «عقيل»، عبر حسابه بفيسبوك، «هل ينال البيدجا والجضران وأشكالهم من الصعاليك مصير جعجع، وهل يتحول جويلي وكارا وبيت المال وأشكالهم من القتلة السفاحين إلى قادة على غرار جنبلاط وبري والجميل؟».

وتابع تساؤلاته: «هل نشهد تحويل الميشلاني باشآغا إلى بول كاغامي الليبي وجعله مُجددا عهد عار القواعد الأجنبيه في ليبيا مقابل خدعة تنموية براسمال ونفوذ أوليغارشي أجنبي؟».