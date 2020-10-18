تشكيل لجنة طوارئ في مصراتة لمتابعة بعض الأعمال الخدمية

أعلنت بلدية مصراتة تشكيل لجنة طوارئ مركزية لمتابعة أعمال تنظيف الشوارع والأرصفة، وتصريف مياه الأمطار وعمل محطات الضخ، وكذلك متابعة الإجراءات المتعلقة بالأمن والسلامة العامة.

وجاء في القرار الصادر عن عميد بلدية مصراتة، والمنشور على صفحة البلدية على موقع «فيسبوك»، اليوم الأحد، أن اللجنة تتولى التنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة بما يضمن السلامة المرورية في الشوارع وتسهيل حركة المواطنن، على أن تضم رئيسا وعشرة أعضاء آخرين.

وتصرف عهدة مالية مستعاضة إلى رئيس اللجنة، لتوفير المصروفات التسييرية والاحتياجات والمواد الضرورية لعلاج المشكلات، ويتم تحديد هذه العهدة من قبل عميد البلدية في وقت لاحق، وفق القرار.

كما أشار القرار إلى ضرف مكافآة مالية مقطوعة لرئيس وأعضاء اللجنة يتم تحديدها من قبل عميد البلدية أيضا، «بناء على تقارير دورية تقدمها الجحنة وتبين حجم الأعمال المنجزة».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا