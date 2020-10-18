السيسي يشدد على تحقيق استقرار ليبيا بالمسار السياسي

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجمعة مع وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا جونثاليث لايا، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، بالإضافة إلى السفير الإسباني بالقاهرة القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى مستجدات الملف الليبي.

وبحسب المتحدث الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أشادت وزيرة الخارجية الإسبانية بالجهود المصرية لتثبيت الموقف الحالي على أرض الواقع وفق الخطوط المعلنة، والتي ساهمت بشكل إيجابي في إحكام الوضع في ليبيا.

ومن جهته، أكد الرئيس المصري أن الهدف الأساسي من الجهود المصرية هو استعادة الاستقرار والأمن في ليبيا من خلال المسار السياسي ونتائج مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي.

وشدد السيسي خلال المحادثات على أن محاولات النَيل من كيانات الدول ومؤسساتها الوطنية في المنطقة تتيح المجال والمساحة أمام خطر الإرهاب للانتشار.

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