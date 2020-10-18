ليبيا الان

حسن الصغير: سيضعون نتائج «الاجتماعات القزمية» في ديباجة ويتلونها في ملتقى «جربة» التونسية

تم النشر منذُ 28 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، أن البرلمان لن ينعقد قبل جلسة الحوار المرتقبة بداية نوفمبر في تونس.

وقال الصغير، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “من الحمامات إلى جربة مسيرة عامين. مر أكثر من أسبوعين على ما أطلق عليه يومها (بتفاهمات بوزنيقة) المتعلقة بالمناصب السيادية وعاد وفد النواب حينها لمجلسهم لإقرارها وكذلك علق أعضاء مجلس الدولة”.

وأضاف “لجنة المسار الدستوري بالقاهرة وعدت بحوار مجتمعي قبل ما أسموه جولة قادمة للمسار الدستوري في حين تجاهلت البعثة في بيانها بخصوص المسار الدستوري أي إشارة لجلسة أخرى واكتفت بالقول بأن تفاهمات حصلت حول الذهاب لمرحلة دائمة (الاستفتاء) متمنية استمرار الحوار”.

وتابع “أعتقد جازما بأن البرلمان لن ينعقد قبل جلسة الحوار المرتقبة بداية نوفمبر في تونس ويراد بالاجتماعات القزمية هنا وهناك وضعها في ديباجة نتائج حوار معدة سلفاً ستتلى في جربة على مسامع الحاضرين”.

الوسوم

اجتماعات تونس جربة حسن الصغير

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك