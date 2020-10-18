“النواب” يعقد جلسة في بنغازي

رئاسة مجلس النواب تدعو كافة الأعضاء لحضور جلسة يوم غدٍ الإثنين في بنغازي
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
رئاسة مجلس النواب تدعو كافة الأعضاء لحضور جلسة يوم غدٍ الإثنين في بنغازي
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
الي تكلم على عدد طلعات الطائرات الحربية الليببية ـ اربطوهم ـ للحنك ـ وسوقوهم للمعسكر ــــــــــــــــــ والفنادق إحرقولهم سياراتهم حرق
واركبوا مسلحين كل باب حطوا عليه راس الجيف من الصوفين والصوفيات النائبين والنائبات ـ والناظرين والناظرات ____________________________________________________________
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