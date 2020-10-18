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“النواب” يعقد جلسة في بنغازي

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رئاسة مجلس النواب تدعو كافة الأعضاء لحضور جلسة يوم غدٍ الإثنين في بنغازي

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الي تكلم على عدد طلعات الطائرات الحربية الليببية ـ اربطوهم ـ للحنك ـ وسوقوهم للمعسكر ــــــــــــــــــ والفنادق إحرقولهم سياراتهم حرق
    واركبوا مسلحين كل باب حطوا عليه راس الجيف من الصوفين والصوفيات النائبين والنائبات ـ والناظرين والناظرات ____________________________________________________________

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