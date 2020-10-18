غدا.. النواب يستأنف جلساته في بنغازي

يستأنف مجلس النواب، غدا الاثنين، عقد جلساته الرسمية لاستكمال مناقشة مستجدات وتطورات الأوضاع في ليبيا.

ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب، في بيان أصدرته اليوم الأحد، كافة الأعضاء لحضور الجلسة التي ستعقد الاثنين الموافق ١٩ / ١٠/ ٢٠٢٠ بمدينة بنغازي.

يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، كان قد قال في تصريح له السبت الماضي، بأن رئيس المجلس عقيلة صالح، التقى بأعضاء لجنة مجلس النواب المشاركة في محادثات المسار الدستوري، للاطلاع على ما توصلت إليه اللجنة خلال المباحثات التي أُجريت خلال الأيام القليلة الماضية بالعاصمة المصرية القاهرة.