مستشفى المقريف في أجدابيا يستلم 3000 لتر من الأكسجين الطبي

تسلمت وحدة تحكم الغاز الطبي بمستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا، كمية من الأكسجين السائل الطبي يقدر بنحو 3000 لتر قادمة من شركة الواحات لإنتاج الغازات الطبية.

وقال رئيس وحدة تحكم الغاز الطبي بالمستشفى حمد فضيل الجديد، إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن كمية الأكسجين السائل الطبي القادمة من شركة الواحات لإنتاج الغازات الطبية جرى تفريغها في خزان الأكسجين الطبي بالمستشفى.

وأوضح أن مهمة وحدة تحكم الغاز الطبي هي مد غرف العناية وحضانات الأطفال بالأكسجين السائل الطبي الذي تحتاجه الأقسام الطبية بالمستشفى، مؤكدًا أن إسطوانات الأكسجين وخزان الأكسجين السائل الطبي متوفرة بكميات كبيرة حسب ما يتطلبه طبيعة العمل بالمستشفى.

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