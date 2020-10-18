ليبيا – أعلن الاتحاد الأوروبي وضع شخصيات ليبية تحت بند قيود حظر السفر، إضافة إلى فرض تجميد أصول على أشخاص وكيانات سياسية.

رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا خوسيه أنطونيو ساباديل قال وفقًا لوكالة “روسيا اليوم”: إن الاتحاد الأوروبي وضع في المجموع 16 شخصًا تحت قيود حظر السفر، إضافة إلى 20 آخرين و19 كيانًا قيد تجميد الأصول.

وأضاف أنه نقل جميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما في ذلك الإدراج في القائمة، ما أدى إلى حظر السفر لـ28 شخصًا وتجميد الأصول إلى 23 آخرين.

كما أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لاستخدام نظام العقوبات الخاصّ به لدعم عملية سياسية، فضلًا عن ردع ما وصفها بالأعمال التي ارتكبت في الماضي والحاضر، التي تهدّد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل عملية الانتقال السياسي السلمي، بحسب تعبيره.