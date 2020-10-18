توزيع الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا».. طرابلس تتجاوز 400 حالة وبنغازي تصل إلى 50

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 945 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، تركز أغلبها في طرابلس بأكثر من 400 حالة إيجابية؛ فيما سجلت عموم البلاد 26 حالة وفاة، و827 حالة شفاء.

وتوزعت الـ827 حالة شفاء حسب المدن، كالآتي: 510 حالات في طرابلس و11 في الزاوية الغرب وخمس في الخمس و11 حالة في الرحيبات وسبع حالات في الكفرة

و86 حالة في باطن الجبل وثلاث حالات في العجيلات و17 حالة في زليتن و11 حالة في الزاوية المركز وتسع حالات في السبيعة وتسع حالات في صرمان وست حالات في سرت.

إضافة إلى 23 حالة في غريان و14 حالة في صبراتة وحالتان في تازربو و56 حالة في مسلاتة و24 حالة في زوارة وأربع حالات في وازنوحالة واحدة في الزنتان وأربع حالات في نالوت.

وتوزعت حالات الوفاة الـ28 بين ثماني حالات في الزاوية الغرب، وحالة واحدة في كل من الحوامد ومصراتة والسبيعة وصرمان وسرت وزوارة وباطن الجبل وزليتن، وحالتين في مسلاتة وثلاث في صبراتة وخمس في العجيلات.

وتوزعت الإصابة الـ954 الجديدة إلى:

طرابلس

376 حالة جديدة

68 حالة مخالطة

بنغازي

50 حالة جديدة

صبراتة

ثلاث حالات جديدة

النواحي الأربع

حالتان جديدتان

المنشية الجميل

سبع حالات جديدة

12 حالة مخالطة

غريان

21 حالة جديدة

أربع حالات مخالطة

جنزور

خمس حالات جديدة

زليتن

14 حالة جديدة

16 حالة مخالطة

الخمس

عشر حالات جديدة

مصراتة

حالتان جديدتان

128 حالة مخالطة

مسلاتة

حالة واحدة جديدة

حالة واحدة مخالطة

الزاوية المركز

86 حالة جديدة

حالة واحدة مخالطة

الزاوية الغرب

سبع حالات جديدة

الزنتان

ثماني حالات جديدة

16 حالة مخالطة

المرج

حالة واحدة جديدة

البريقة

ثلاث حالات جديدة

الرجبان

حالتان جديدتان

ترهونة

حالة واحدة جديدة

العجيلات

خمس حالات جديدة

الماية

حالة واحدة جديدة

السبيعة

حالة واحدة جديدة

السائح

ثلاث حالات جديدة

السواني بني آدم

خمس حالات جديدة

يفرن

عشر حالات جديدة

ثماني حالات مخالطة

وازن

حالة واحدة جديدة

ست حالات مخالطة

سرت

ثماني حالات جديدة

أربع حالات مخالطة

نالوت

حالة واحدة جديدة

القرة بوللي

ثلاث حالات جديدة

الكفرة

خمس حالات جديدة

زوارة

ثلاث حالات جديدة

36 حالة مخالطة

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