شكري: نرفض سياسة التوسّع وخلق التوتّر التي تنتهجها بعض الأطراف الإقليمية

ليبيا – أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس السبت اتصالًا هاتفيًا بنظيره الألماني “هايكو ماس”، حيث تركّز الاتصال على تناول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك للبلدين.

المُتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، ذكر وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة أنّ الاتصال شهد تبادلًا للرؤى فيما يتعلّق بالقضايا الإقليمية التي تحظى باهتمام البلدين.

وفيما يتعلّق بالأوضاع في منطقة شرق المتوسّط، تباحث الوزيران حول ما بُذل من جهود لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، خاصّة بعد أن شهدت حالة من التوتّر المتزايد خلال الفترة الأخيرة، حيث شدّد شكري على رفض مصر لسياسة التوسّع وخلق التوتّر التي تنتهجها بعض الأطراف الإقليمية، مؤكّدًا استمرار مصر في التعاون والتنسيق مع جيرانها والدول الصديقة المختلفة؛ لضمان الوصول إلى الأمن والسلام المنشودين لكلِّ شعوب المنطقة.

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