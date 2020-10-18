سوبوتين: روسيا و تركيا تتطلعان إلى مصالحهما الاقتصادية في ليبيا

كتب الكاتب الروسي، إيغور سوبوتين، مقالاً في جريدة “نيزافيسيمايا غازيتا”، حول مصلحة روسية وتركية مشتركة في ليبيا، حيث قال إنه تتجه أطراف النزاع في ليبيا نحو إنشاء هيئات تنفيذية جديدة.

وقال الباحث في معهد كلينجيندال الهولندي للعلاقات الدولية، جليل حرشاوي لـ”نيزافيسمايا غازيتا”، إن التركيز لا يجري، الآن، على الجوانب الدستورية، فـ المهمة الرئيسية، في الشهر المقبل، هي تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة بدعم من الأمم المتحدة، والتي ينبغي أن توافق عليها، على الأقل على الورق، جميع الأطراف المهمة في النزاع.

إنما لا تركيا ولا روسيا مقتنعتان بنجاح جهود الأمم المتحدة المتواصلة. ومع ذلك، فإن أنقرة وموسكو – إلى جانب القاهرة – على استعداد لمنحها فرصة كنوع من التجربة ومعرفة ما إذا كانت الأمم المتحدة ستكون قادرة على بناء طريق لتجنب المزيد من الأعمال القتالية.

وجاء في المقالة، التأكيد على أن الجانبين، الروسي والتركي، مهتمان بإنعاش الاقتصاد الليبي، إذا لم يعرّض ذلك وجودهما العسكري ومجالات نفوذهما للخطر. فلا مصلحة لروسيا، على سبيل المثال، في إعاقة صناعة النفط بشكل دائم.

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